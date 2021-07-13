Sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu’nun yaptığı macera dolu yarışma programı Operasyon 41 Kanal D'de! Operasyon 41 her pazar saat 20.00'da Kanal D'de
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Operasyon 41 - 3. Bölüm Fragmanı
13 Temmuz 2021 Salı - 16:06 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 16:06
Operasyon 41 - 3. Bölüm Fragmanı yayında! Operasyon 41 Yeni Gününde yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de! Tan takımı, Siyah takıma karşı giderek hırslanıyor! İki takım arasındaki mücadele nasıl son bulacak?
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