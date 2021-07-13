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Operasyon 41 - 3. Bölüm Fragmanı

13 Temmuz 2021 Salı - 16:06 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 16:06

Operasyon 41 - 3. Bölüm Fragmanı yayında! Operasyon 41 Yeni Gününde yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de! Tan takımı, Siyah takıma karşı giderek hırslanıyor! İki takım arasındaki mücadele nasıl son bulacak?


Sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu’nun yaptığı macera dolu yarışma programı Operasyon 41 Kanal D'de! Operasyon 41 her pazar saat 20.00'da Kanal D'de
 

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