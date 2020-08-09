Opel Türkiye payını yüzde 5’e çıkardı

Mart ayında piyasaya sunulan yeni Corsa’nın satışa sunulduğundan bu yana 4.366 adet satış adedini yakaladığını belirten Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin şunları söyledi:
“Corsa ilk yedi ayda segmentinin ikinci en çok satan modeli oldu.Temmuz ayında Opel’in B-Suv segmentindeki oyuncusu Crossland X segmentte ikinciliği göğüslerken, Astra modeli ise segmentinde ilk beşteki yerini korudu. Ocak-Temmuz ayları baz alındığında, toplam binek otomobil pazarında gerçekleştirdiğimiz 16.008 adet satış ve % 5,9 pazar payı ile beşinci sırada yer aldık. Temmuz ayında binek otomobil pazarında gerçekleştirdiğimiz 4.233 adet satış ve %6.1’lik pazar payı ile markalar sıralamasında bir kademe daha yükselerek beşinci olmayı başardık.”