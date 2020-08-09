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Opel Türkiye payını yüzde 5’e çıkardı

09 Ağustos 2020 Pazar - 16:12 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 16:12

Opel Türkiye,2020 Ocak–Temmuz ayları arasında toplam 17.105 adetlik satış ile sene başında hedeflediği % 5’lik pazar payına erişti.


Mart ayında piyasaya sunulan yeni Corsa’nın satışa sunulduğundan bu yana  4.366 adet satış adedini yakaladığını belirten Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin şunları söyledi:
“Corsa ilk yedi ayda segmentinin ikinci en çok satan modeli oldu.Temmuz ayında Opel’in B-Suv segmentindeki oyuncusu Crossland X segmentte ikinciliği göğüslerken, Astra modeli ise segmentinde ilk beşteki  yerini korudu. Ocak-Temmuz ayları baz alındığında, toplam binek otomobil pazarında gerçekleştirdiğimiz 16.008 adet satış ve % 5,9  pazar payı ile beşinci sırada yer aldık.  Temmuz ayında  binek otomobil pazarında gerçekleştirdiğimiz 4.233 adet satış ve %6.1’lik pazar payı ile markalar sıralamasında bir kademe daha yükselerek beşinci olmayı başardık.”
 
 

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