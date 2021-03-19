Son zamanlarda “Restomod” kelimesiyle otomotiv dünyasında sıkça karşılaşıyoruz. Klasikleşmiş, eski bir otomobil modelinin tasarım ruhunu bozmadan belli başlı özelliklerinin güncel teknolojilerle geliştirilmesine “Restomod” deniliyor. Opel’in bu projesiyle klasik modeli Manta, bir elektrikli otomobile dönüşecek ve batarya elektrikli klasik modeller arasındaki yerini alacak.Opel Manta GSe ElektroMOD, dijital kokpiti ve batarya elektrikli güç-aktarma sistemiyle Opel Gse’nin sportif ruhunu taşıyacak. Almanca elektrikli anlamına gelen “Elektro” ise 50 yıl önce elektrikli araçlar için dünya rekorları kıran Opel Elektro GT’yi anımsatıyor. Manta GSe ElektroMOD, hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlar için Opel’in izlemiş olduğu elektrikliye geçiş sürecini önemli bir deneyime dönüştürüyor. Alman üretici, 2024 yılına kadar tüm modellerini elektrikli olarak sunmayı planlıyor. Opel, Grandland X örneğinde olduğu gibi müşteriye şarj edilebilir elektrikli veya tamamen batarya elektrikli olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.
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Opel Manta elektrikleniyor!
19 Mart 2021 Cuma - 15:45 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 15:45
Opel, spor modeli Manta’yı elektriklendirdiği, restomod projesi yeni Opel Manta Gse ElektroMOD’u hayata geçirmeye hazırlanıyor.
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