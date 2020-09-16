Opel'in yeni Mokka'sı yola çıkıyor

Yeni Opel Mokka 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Artan aks mesafesine (+2 mm) karşın yeni Mokka önceki nesilden 12,5 cm daha kısa. 350 litre seviyesinde bir bagaj hacmi sunan araç 4,15 metre uzunluğu ile manevra kolaylığı sağlamayı hedefliyor.

GS Line gelecek

GS Line donanım seviyesiyle Opel ilk kez Mokka’nın daha sportif görünümlü bir versiyonunu sunacak. . Bu yeni donanım seviyesi ile yeni Mokka standart olarak sunulan kapı üzerindeki kırmızı şerit, parlak siyah Vizor, krom yerine siyah dış süslemeler ve logolar, özel ön koltuk döşemesi, gösterge paneli süslemesi, hafif alaşımlı jantlar, iki renkli tavan ve siyah tavan seçeneği gibi donanımlara sahip olacak.

Değişen motor güçleri

Otomobilde yer alacak benzinli ve dizel motorlar 100 HP (74 kW) ile 130 HP (96 kW) arasında değişen güç seçeneklerine sahip olacak.Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ile radar ve kamera sensörlerini kullanarak yeni Mokka ile öndeki araç arasında belirli bir mesafe korunabilecek.14 hücreli uyarlanabilir IntelliLux Led Matrix farlar da bu segmentin nadir donanımı olarak öne çıkacak.