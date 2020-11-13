Opel'in amiral gemisi yenilendi

Yeni Opel Insignia Türkiye7de 5 donanım seviyesinde satışa sunuluyor. Edition donanımı 490.900 TL’den başlıyor. Elegance donanımına 531.400TL’den, Ultimate donanımına ise 562.900TL’den sahip olunabiliyor. Yeni Insignia’nın sportif karakterli sürücülere hitap eden Exclusive donanımı 573.900TL’den satışa çıkarken ailenin en sportif üyesi GSi versiyonu ise 999.400TL etikete sahip.

12 kez fiyat değişti

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin araçtan son 2 ayda 800, 2021’de ise 5 bin adet İnsignia satmayı hedeflediklerini söylüyor. Bu yıl toplam araç pazarının 780 binler seviyesinde oluşmasını öngördüklerini aktaran Girgin 2021’de de paralel rakamlar beklediklerini ifade etti. 2021’de Opel’in toplam satış hedefinini 56 bin adetler seviyesinde olduğunu vurgulayan Girgin filo satış oranlarının yüzde 30’u geçmeyeceğini dile getirdi. Yılbaşından bu yana Opel araçlarının fiyatlarını 12 kez revize ettiklerini kaydeden Girgin gelecek yıl yaklaşık 20 bin adet yeni Corsa satmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

42 bin adet satıldı

Opel’in amiral gemisi Insignia’dan bugüne kadar ülkemizde yaklaşık 42 bin adet satılmış durumda. Yenilenen Insignia;daha keskin ve daha dinamik görünüme sahip. Ayrıca 168 LED hücresine sahip IntelliLux LED® piksel farlar, yüzde18’e kadar daha düşük yakıt tüketimiyle daha verimli motorlara sahip olacak. CO2 emisyonları yaklaşık 109 gr/km seviyesinde gerçekleşen yeni Insignia’nın iç mekan kalitesini daha da geliştirilmiş.

Yeni motor ve şanzımanlar

Yeni Insignia’da sunulan dizel motor bir önceki versiyona göre 50 kg daha hafif. Yeni nesil benzinli 2,0 litre hacimli motor ise 230 hp güç üretiyor. Bu motor aynı zamanda silindir kapatma özelliğine sahip ilk Opel güç ünitesi olmasıyla dikkat çekiyor. Yüksek güç gereksinimine gerek olmayan durumlarda değişken eksantrik mili kontrolü, iki silindiri devre dışı bırakarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Motorlar sekiz veya dokuz vitesli otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor.