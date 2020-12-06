Opel’den yeni görsel imaj!

Geleceğe yolculuk Opel GTX Experimental ile başladı. Yeni Opel Şimşeği bu otomobilde logo olarak kullanılmıştı. İmza niteliğindeki karakteristik siluet çizgisi parlak neon sarıydı ve bu renk yenilenen kurumsal kimliğin Opel sarısı olarak kullanılmaya başlandı. Rüsselsheim merkezli Opel, ilk olarak Opel Mokka ile yeni Opel ön yüzü olan Vizor'u ve gelecekteki kokpit tasarımı Pure Panel’i kullanıma sundu.2021 yılının ilk yarısında, tüketiciler yeni Opel Crossland ve tamamen yeni Opel Mokka ile bu modern görünümü deneyimleyebilecek. Bu iki model yeni tasarıma sahip ilk seri üretim otomobiller olacaklar. Yine her iki yeni model de modern yapılarıyla hem bugünün hem de yarının dünyasına uyum sağlıyor.