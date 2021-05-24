Opel'den ilk ElektroMOD model geldi!

Opel, ürettiği Manta GSe’yi gün yüzüne çıkardı. Yarım asırdan daha uzun bir süre önce, dört silindirli benzinli motoruyla pazara sunulan ve geniş kitleleri peşinden sürükleyen efsanevi Manta, bugün ilk ElektroMOD modeli olarak bir kez daha pazara sunuluyor. Yeni Manta GSe ElektroMOD’un emisyonsuz elektrikli motoru ve teknolojisi çağın ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılarken, sahip olduğu iç-dış tasarım detayları ve konfor özellikleri de sürüş keyfini üst düzeye taşıyor. Manta GSe’nin, Opel geleneğinin gelecekle buluştuğu noktayı sembolize edişi ise, Opel CEO’su Michael Lohscheller’in, “Manta GSe, Opel olarak otomobil üretme coşkumuzu gözler önüne seriyor.

Yenilikçi elektromotor



Yeni Manta GSe Elektromod; 1974 ve 1975 yıllarında üretilen 77 kW ve 105 HP gücündeki ilk nesil Manta GT/E’nin ardından, Opel fabrikası tarafından üretilen şimdiye kadarki en güçlü Manta olarak ön plana çıkıyor. 108 kW/147 HP gücünde elektromotora sahip 2021 model Manta GSe, ilk hareket anından itibaren 255 Nm maksimum torku kullanıma sunuyor. Manta sürücüleri, orijinal dört vitesli şanzımanı hem manuel olarak değiştirebiliyor hem de sadece dördüncü vitese geçişin ardından otomatik olarak sürme seçeneğini de kullanabiliyor. Manta GSe Elektromod; yenilikçi ve modernize edilmiş aktarma organına sahip klasik bir spor otomobil olarak, gücünü kusursuzca arka tekerleklere aktarıyor.





200 km menzil sunuyor



Yeni Manta GSe’nin 31 kWh kapasiteye sahip lityum iyon bataryası, ortalama 200 kilometre menzile ulaşmayı sağlıyor. Seri üretim Opel Corsa-e ve Opel Mokka-e modellerinde olduğu gibi, Manta GSe de rejeneratif frenleme sayesinde fren enerjisini geri kazanabiliyor ve bu enerjiyi bataryada depolayabiliyor.

Normal şarj, tek fazlı ve üç fazlı AC şarjı (şebekeden gelen alternatif akım) için 9.0 kW entegre şarj cihazı ile gerçekleştiriliyor. Bu özellik, Manta’nın bataryasının 4 saatten kısa sürede tamamen şarj edilebilmesi anlamına geliyor.