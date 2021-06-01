Opel’den hidrojenli ticari Vivaro

Vivaro-e HYDROGEN, sıfır emisyonlu ulaşım sağlarken aynı zamanda oldukça kısa bir sürede şarj olmasıyla dikkatleri çekiyor. Tıpkı dizel ve batarya elektrikli versiyonlarında olduğu gibi 6,1 metreküpe kadar taşıma kapasitesi sunan Opel Vivaro-e HYDROGEN, 3 dakikada şarj edilebiliyor. Bu süre, geleneksel bir dizel veya benzinli otomobille aynı dolum süresine denk geliyor. Opel Vivaro-e HYDROGEN’in menzili ise 400 kilometrenin üzerinde. Vivaro-e HYDROGEN için 4,95 metre ve 5,30 metre olmak üzere iki farklı gövde uzunluğu seçeneği sunacak olan Opel, ilk araçları sonbaharda yollarla buluşturmayı hedefliyor.

10,5 kWsa kapasiteli lityum iyon batarya

Opel Vivaro-e HYDROGEN, 45 kW’lık yakıt hücresi ile karayolu sürüşleri için gerekli olan enerjiyi üretirken, ön koltukların altına yerleştirilen 10,5 kWsa kapasiteli lityum iyon batarya ise ilk hareket veya hızlanma gibi güç gereksinimin olduğu sürüş koşullarında ek güç sağlıyor. Bu tür durumlarda batarya güç ihtiyacını karşıladığından, yakıt hücresi optimum çalışma koşullarında çalışabiliyor. Batarya rejeneratif fren imkanı sunarken, şarj etme çözümü bataryayı örneğin bir şarj istasyonunda şarj etme imkanı da tanıyor. Ayrıca batarya, 50 km boyunca tamamen batarya elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Yıl sonunda hafif ticariler elektriklenecek

Vivaro-e HYDROGEN, Rüsselsheim'da Opel Özel Araçlar (OSV) tarafından üretilecek. Ana şirket Stellantis’in küresel “Hidrojen ve Yakıt Hücreleri Yetkinlik Merkezi” de Opel bünyesinde bulunuyor. Vivaro-e HYDROGEN, Opel’in tamamen elektrikli LCV ailesinin en yeni üyesi olarak Vivaro-e ve Combo-e’yi tamamlıyor. Ürün gamına eklenecek bir sonraki model olan yeni Movano-e de 2021 yılında satışa sunulacak. Yani markanın tüm hafif ticari araç portföyü bu yılın sonuna kadar elektrikliye geçmiş olacak. Opel, 2024 yılına kadar tüm binek ve hafif ticari modellerinin bir elektrikli versiyonunu sunacak.