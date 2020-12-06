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Opel’den Aralık fırsatları!

06 Aralık 2020 Pazar - 14:58 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 14:58

Opel, Aralık ayında müşterilerine sıfır faiz ve şimdi al baharda öde gibi finansman olanakları sunuyor.


Marka, Aralık ayına özel olarak, tüm Grandland X modellerinde sıfır faiz ile baharda ödeme seçeneği sunuyor. Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 317.000TL’den başlayan fiyatlar ile showroomlarda yerini aldı. eni Insignia ise lansmana özel 100.000TL kredi için 15 ay, 0 faiz ile Aralık ayında lansmana özel tanıtım fiyatlarına sahip.

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