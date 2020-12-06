Opel’den Aralık fırsatları!

Marka, Aralık ayına özel olarak, tüm Grandland X modellerinde sıfır faiz ile baharda ödeme seçeneği sunuyor. Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 317.000TL’den başlayan fiyatlar ile showroomlarda yerini aldı. eni Insignia ise lansmana özel 100.000TL kredi için 15 ay, 0 faiz ile Aralık ayında lansmana özel tanıtım fiyatlarına sahip.