Opel, Corsa'nın elektriklisini yarıştıracak!

ADAC Opel e-Rally Cup, 2021 yılında bir test yarışı ile başlayacak ve sekiz ayaktan oluşacak. Opel de yarışa yeni ürettiği Corsa-e Rally ile katılacak. 100 kW (136 HP) güç üreten ralli otomobilleri toplamda 1.500 km’yi geçtiğimiz günlerki testlerde sorunsuz tamamladılar. Corsa-e Rally, 2020 Altın Direksiyon ödülünü de kazanan başarılı model Opel Corsa-e baz alınarak tasarlandı. Elektro ulaşımın sürüş ve şarj süreleri, bataryanın sıcaklık yönetimi ve yazılımın ince ayarı gibi detaylar ilk kez bir yarış ortamında test edildi. Tamamen elektrikli otomobiller, yeni bileşenlerin dayanıklılığını da test etmek üzere uzun süreler çalıştı.