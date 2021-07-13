Opel, Astra'yı elektrikleyip yeniledi! İlk görüntüler geldi!

Opel, en çok satan modeli Astra’nın altıncı nesline dair ilk görüntüleri paylaştı. Tamamen yenilenen yeni Astra, Mokka, Crossland ve Grandland’ın ardından cesur ve saf tasarım felsefesiyle yorumlanan Opel’in ilk hatchback modeli olmasıyla ön plana çıkıyor.

Yeni Astra, şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip versiyonlarıyla da ilk kez elektrikleniyor. Markanın yeni yüzü ve temel dış tasarım öğesi olan Opel Vizör’le daha dinamik bir görünüme kavuşan yeni Astra’nın iç mekânında ise geniş ekranlar ve sezgisel kumandalarıyla tamamen dijital Pure Panel dikkatleri üzerine çekiyor. 168 LED hücreye sahip en güncel Intelli-Lux LED® Pixel Far teknolojisine sahip olan yeni Astra’da, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman versiyonları, verimli dizel ve benzinli motorlar ile zengin kişiselleştirme seçenekleri öne çıkıyor. Yeni Opel Astra, 2022 yılında Türkiye’de yollara çıkmaya başlayacak.

Aydınlatmalar yine farklı



Alman otomotiv üreticisi Opel, başarı hikayesi 30 yıl önceki efsanevi Kadette’e kadar uzanan ve en çok satan modeli olma unvanını taşıyan Astra’yı tamamen yeniledi. Altıncı nesil Astra, SUV modeller Mokka, Crossland ve Grandland’in ardından Opel’in cesur ve saf tasarım felsefesiyle yorumlanan ilk hatchback modeli oldu. Yeni Astra’yla beraber tamamen yeni bir sayfa açan Alman üretici, kompakt modelin iki farklı performans seviyesiyle tercih edilebilecek şarj edilebilir hibrit versiyonlarını da duyurdu. Böylece, Astra şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle ilk kez elektrikliye geçiş yaptı.

Markanın yeni yüzü ve temel dış tasarım öğesi olan Opel Vizör’le daha dinamik bir görünüme kavuşan yeni Astra’nın iç mekânında ise geniş ekranlar ve sezgisel kumandalarıyla tamamen dijital Pure Panel dikkatleri çekiyor.

168 LED hücreye sahip en güncel Intelli-Lux LED® Pixel Far teknolojisine sahip olan yeni Astra’da, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman versiyoları, verimli dizel ve benzinli motorlar ile zengin kişiselleştirme seçenekleri de öne çıkıyor. Yeni Astra’yı Rüsselsheim’daki genel merkezinde tasarlayıp geliştiren Opel, modelin üretimine sonbaharda başlayacak ve yeni Astra’yı 2022 yılında Türkiye yollarında da göreceğiz.



Yeni şimşek doğuyor



Yeni Astra’yı değerlendiren Opel CEO’su Michael Lohscheller, “Yeni Astra ile yeni bir Şimşek doğuyor. Yeni model etkileyici tasarımıyla, sınıfının öncü teknolojileriyle, elektrikli ve mümkün olan en düşük emisyonlara sahip yüksek verimli motor seçenekleriyle yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Yeni Astra, en küçük ayrıntıya kadar büyük bir hassasiyetle tasarlandı. Yeni nesil Astra’nın markamızın en çok satan modeli olmaya devam edeceğinden ve markamıza birçok yeni müşteri çekmek için gereken her şeye sahip olduğundan eminiz” şeklinde konuştu.