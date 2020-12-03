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OPEC'ten flaş 'petrol' kararı! 2021 Ocak ayında...

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 21:53 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 21:53

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gelecek yıl ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı.


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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC petrol
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