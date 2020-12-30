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Onur Ünlü'ye ne oldu! Görenler şaşırdı

30 Aralık 2020 Çarşamba - 8:34 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 8:34

Onur Ünlü’nün Cihangir’de görüntülendi. Ünlü yönetmen gazetecilere operasyon geçirdiğini söyledi.


Onur Ünlü’nün 1 ay önce halı saha maçı yaparken kaza geçirdiği ortaya çıktı. Cihangir’de koltuk değnekleriyle görüntülenen ünlü yönetmen, “Topa vurduğum sırada bacağımdaki kasta yırtılma oldu. 1 aydır koltuk değnekleriyle yürüyorum” dedi.
 
Yönetmen Onur Ünlü halı saha maçı yaparken sakatlandı. Bacağında kas yırtılması olan ünlü yönetmen operasyon geçirdi. Onur Ünlü önceki gün ise koltuk değnekleriyle Cihangir’de görüntülendi. Koltuk değnekleriyle yürümeye çalışan yönetmen, sağlık durumu hakkında muhabirlere bilgi verdi.
 
OPERASYON GEÇİRDİM
 
1 ay önce halı saha maçı yaparken sakatlandığını dile getiren Onur Ünlü, “Bacağımda kas yırtılması oldu, operasyon geçirdim. Maç yaparken topa vurduğum sırada bir yırtılma oldu. 1 aydır koltuk değnekleriyle yürüyorum. Yavaş yavaş iyileşiyorum” diye konuştu. (Hürriyet)

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