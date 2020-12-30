Onur Ünlü'ye ne oldu! Görenler şaşırdı

OPERASYON GEÇİRDİM

1 ay önce halı saha maçı yaparken sakatlandığını dile getiren Onur Ünlü, “Bacağımda kas yırtılması oldu, operasyon geçirdim. Maç yaparken topa vurduğum sırada bir yırtılma oldu. 1 aydır koltuk değnekleriyle yürüyorum. Yavaş yavaş iyileşiyorum” diye konuştu. (Hürriyet)