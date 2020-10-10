Onur Tuna: Gülmeyi pek sevmiyorum

Onur Tuna'nın, "Somurtkan değilim, fotoğraflarda gülmeyi pek sevmiyorum o kadar" notunu düştüğü fotoğraf, 280 binin üzerinde beğeni aldı.

Hayranları, 35 yaşındaki yakışıklı oyuncuya, "Sen sadece gül" şeklinde mesajlar gönderdi.