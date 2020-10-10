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Onur Tuna: Gülmeyi pek sevmiyorum

10 Ekim 2020 Cumartesi - 17:33 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 17:35

Oyuncu Onur Tuna, gülerken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.


Onur Tuna'nın, "Somurtkan değilim, fotoğraflarda gülmeyi pek sevmiyorum o kadar" notunu düştüğü fotoğraf, 280 binin üzerinde beğeni aldı.
 
Hayranları, 35 yaşındaki yakışıklı oyuncuya, "Sen sadece gül" şeklinde mesajlar gönderdi.
 
 

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