Onur Eker neden öldü, otopsisi raporu çıktı mı? Onur Alp Eker’in ölüm nedeni belli oldu mu?

Onur Alp Eker neden öldü, otopsisi çıktı mı? Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu. Yerde yüzüstü yatar vaziyette bir genç tarafından bulunan Eker'in ölümüyle ilgili olay yerinde ilk inceleme yapılmış. Yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmamıştı. Onur Eker neden öldü, ölüm nedeni belli oldu mu?

ONUR EKER’İN OTOPSİSİ ÇIKTI!

Eker'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir detaya ulaşıldı. Eker'in cansız bedeninin bulunduğu bölgenin yakınında bir arı kovanının bulunduğu belirlendi.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA ARI İĞNESİ İZİNE RASTLANDI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre yapılan ön otopside Eker'in vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı.

Talihsiz gencin arı sokması ya da beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öngörülürken, ölüm nedeni Adli Tıp'ın hazırlayacağı rapora göre netlik kazanacak.