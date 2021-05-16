Onur Büyüktopçu: Sürpriz yapabilirim

Bir marketten bol bol yeşillik aldığı görülen Onur Büyüktopçu, karantina öncesi 10 kilo verdiğini, spor ve beslenmenin forma girmekte en önemli etken olduğunu belirtti. Büyüktopçu, "Yakın zamanda bir projeniz var mı?" şeklindeki soruya "Birkaç proje okuyorum. Kısa zaman sonra sürpriz yapabilirim" cevabını verdi.

"KAPRİS YAPSAM DEĞERLİ OLURDUM"

Öte yandan yılın başında Nişantaşı'nda görüntülenen Onur Büyüktopçu, "Kilo almışsınız" diyen muhabire "Göbeğim var, yapacak bir şey yok. Kırdıracağım göbek yağlarımı, kilo vermeye çalışıyorum" diye karşılık vermişti. Projeleriyle ilgili sorular üzerine yeni sezonda kamera arkasında olacağı bir iş yapmak istediğini açıklayan Büyüktopçu, "Kamera önü mü zor, yoksa arkası mı?" sorusuna, "Kamera arkası daha zor, çünkü oyuncularla uğraşmak çok zor..."

"İstekleri ve sorunları bitmiyor. Kime kapris yapıyorlar anlamıyorum. Benim için de belki ‘kaprisli’ diyorlardır ama yok. Belki kaprisli olsaydım daha değerli olurdum" yanıtını vermişti.

"ONLARLA İLGİLENMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Büyüktopçu, geçtiğimiz aylarda düzenli olarak sokak hayvanlarını ziyaret edip, beslediğini söylemişti. Oyuncu, "Hayvanlara çok düşkünüm. Onlarla ilgilenmek beni mutlu ediyor. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımız için sokaklarımıza, evlerimizin ve iş yerlerimizin önlerine bir kap su ve mama koyalım lütfen" diye konuşmuştu.