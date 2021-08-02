Onur Büyüktopçu isyan etti: Danslarınız, yemekleriniz batsın

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Türkiye'yi üzüntüye boğan yangınlar sürerken, sosyal medyada eğlence paylaşımları yapan arkadaşlarına isyan etti. Büyüktopçu, "Gerçekten bazı tanıyamadığım arkadaşlarım, mahalle yanarken yer aldıkları yerdeler, yazıklar olsun. 3 gündür zor dayandım, 'Karışmayım' dedim. Ama artık yeter, delirttiniz adamı. Danslarınız, yemekleriniz batsın. Allah aşkına beni silin engelleyin" dedi.

Türkiye'nin bir çok farklı yerinde günlerdir süren orman yangınları ülkeyi yasa boğdu. Oyuncu Onur Büyüktopçu ise, yangınlar sürerken, sosyal medya hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yapan arkadaşlarına isyan etti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Büyüktopçu şu ifadeleri kullandı:

"3 gündür zor dayandım, 'Karışmayım' dedim, sustum sustum sustum. Ama artık yeter, delirttiniz adamı, selfileriniz , içkileriniz, danslarınız, yemekleriniz batsın. Allah aşkına beni silin engelleyin, kendi dünyanızda mutlusunuz çünkü beter olun. Gerçekten bazı tanıyamadığım arkadaşlarım, mahalle yanarken yer aldıkları yerdeler, yazıklar olsun. Ülke yanıyor ülke, can gidiyor, insan gidiyor, hayvanlarımız, doğamız ölüyor. Sen de hala yan koyda şampanyalar patlatıp, yat partilerinde ol. Yazmayım diye 3 gündür kendimle savaştım ama artık yeter, defolup gidin"