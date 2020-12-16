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Onur Büyüktopçu en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!
Onur Büyüktopçu en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!
16 Aralık 2020 Çarşamba - 14:46
| Son Güncelleme : 16 12 2020 - 14:46
Onur Büyüktopçu, Gelinim Mutfakta'nın 598. Bölümünde en yüksek puanı kime verdi?
SONRA OKU
Onur Büyüktopçu, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da
Kanal D
'de!
ETİKETLER
onur büyüktoğçu
gelinim mutfakta
yemek
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