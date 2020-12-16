16 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.404 0.62 EURO 9,5240 -0.10
USD 7,8100 -0.34 ALTIN 466,540 -0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Onur Büyüktopçu en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!

16 Aralık 2020 Çarşamba - 14:46 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 14:46

Onur Büyüktopçu, Gelinim Mutfakta'nın 598. Bölümünde en yüksek puanı kime verdi?


Onur Büyüktopçu, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?
 
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

ETİKETLER

onur büyüktoğçu gelinim mutfakta yemek
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.