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Onur Büyüktopçu en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!

03 Kasım 2020 Salı - 11:38 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 11:38

Gelinim Mutfakta'nın 566. bölümünde bakın neler oldu...


Onur Büyüktopçu, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?
 
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'da Kanal D'de!

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onur büyüktopçu yemek puan
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