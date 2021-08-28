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Onur Büyüktopçu: Bugünümü anneme ayırdım

Ekranların başarılı oyuncusu Onur Büyüktopçu, önceki gün annesi ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Annesinin doğum günü olduğunu belirten oyuncu, "Bugün annemin, en kıymetlimin doğum günü. Bugünümü anneme ayırdım" dedi.

Onur Büyüktopçu: Bugünümü anneme ayırdım Oğlu Onur Büyüktopçu’nun nasıl bir çocukluğu olduğunu anlatan Ayşe Hanım, "Biz oğlumla arkadaş gibiyiz, çocukken hiç yaramaz değildi. Bazen komşu çocukları geldiğinde evde yaramazlık yapardı, ben de onlara gittiğimizde kolunu sıkardım sen de yaramazlık yap derdim" dedi.
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