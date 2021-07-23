Onur Alp Eker neden öldü? Dere kenarında bulunan Eker'in ölüm nedeni belli mi, nasıl öldü?

Onur Alp eker bulundu mu, sorusuna yoğun bir yanıt aranıtken Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlığın peşinden gittiği ormanlık alanda bir daha kendisinden haber alınamayan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedeni bulundu. Peki, Onur Alp Eker neden öldü, belli mi?

Türkiye'nin konuştuğu ve merakla takip edilen Onur Eker olayında üzen haber geldi. İki gün önce bayram nedeniyle Yeşilova Mahallesi'nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın yanına giden Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan'la birlikte kurbanda kesmek için koyun almaya gitti. Dönüş yolunda koyunu kaçıran ikili, ormanlık alana doğru koyunu takip etti. Ancak Onur Eker, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Zühtü Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Polis ve jandarma gece geç saatlere kadar bölgede arama yaptı ancak Onur Eker bulunamadı. Dün de havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Ancak yine Onur'un izine rastlanmadı.

ONUR ALP EKER NEDEN ÖLDÜ, BELLİ Mİ?

Onur Alp Eker'i arama çalışmalarında kahreden haber, akşam saatlerinde geldi. Bölgeden aktarılan ilk bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi, 20 yaşındaki Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Eker'in nasıl ve neden öldüğüyle ilgili henüz net bir bilgi yok.

DERE KENARINDA YÜZÜSTÜ BULUNDU

Diğer yandan Onur Eker'in cansız bedeni yaklaşık 50 kilometrelik alanda yapılan aramalar sonucu dere kenarında yüzüstü yere düşmüş halde görüldü. Haberi alan dedesi Zühtü Erdoğan, Onur Eker'in cenazesi başında gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.