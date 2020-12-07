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Onur Akay duyurdu! Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu....

Onur Akay duyurdu! Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu.... Arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti.
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