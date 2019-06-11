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Onu gören çarşafı kapıp koştu!

İHA |  11 Haziran 2019 Salı - 14:48 | Son Güncelleme : 11 06 2019 - 14:48

Marmaris yabancı uyruklu erkek turist çırılçıplak dolaştı. Vatandaşlar, çıplak turistin üzerini örtmeye çalıştı. Çevredekilere zor anlar yaşatan turistin davranışları cep telefonuyla kaydedildi.


Muğla’nın Marmaris ilçesi Kapalı Pazar Yeri ve Balıkçı Hali’nde sabahın ilk saatlerde ismi ve uyruğu belirlenemeyen erkek turist çırılçıplak dolaştı. Alkollü olduğu öğrenilen erkek turist, İngilizce bağırdı. Vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntüde, vatandaş sarhoş turistin üstünü beyaz bir örtüyle örmeye çalışıyor.
 
 
Örtünmeyi kabul etmeyen turist, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Daha sonra ikna edilen turist, olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan tatilini geçirdiği otele götürülüp görevlilere teslim edildi.Örtünmeyi kabul etmeyen turist, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Daha sonra ikna edilen turist, olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan tatilini geçirdiği otele götürülüp görevlilere teslim edildi.

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