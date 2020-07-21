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Online sağlık hizmetine ilgi salgın döneminde 4 kat arttı

AA |  21 Temmuz 2020 Salı - 12:22 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 12:22

Sesli sağlık asistanı Albert'in Kurucu Ortağı Recai Serdar Gemici, Kovid-19 döneminde online sağlık hizmeti alanların sayısında ciddi bir artış meydana geldiğini belirterek, "Albert, aktif kullanıcı sayısını 4'e katladı. Şu an 15 binden fazla kayıtlı kullanıcıya sahip uygulamamız 4 bin kişiye günlük olarak tedavi takibi konusunda yardımcı oluyor." dedi.


Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle "tele  sağlık" hizmetini hayata geçirerek online sağlık hizmeti sunmaya başladıklarını  belirterek, hastaların Albert isimli uygulama ile sesli veya görüntülü sohbet  yoluyla doktorlar ile online olarak görüşebildiğini, tıbbi danışmanlık hizmeti  alabildiğini ve gerekli durumlarda doktorlar tarafından sağlık kuruluşlarına  yönlendirildiğini söyledi.
 
Yapay zeka tabanlı sesli mobil sağlık uygulaması Albert'in, kronik  hastaların ilaçlarını zamanında ve doğru dozda almalarına yardımcı olarak  tedavilerinin doğru yönetilmesini sağladığını anlatan Gemici, "Sesli komut  özelliği bulunan Albert, bu sayede kullanıcılar ile konuşarak onlar için ilaç  hatırlatması kurabiliyor, kan şekeri, tansiyon gibi ölçümlerini kaydedebiliyor ve  tedavileriyle ilgili notları tutabiliyor." diye konuştu.
 
"Memnuniyet oranı yüzde 96"
Gemici, Albert'in sağlığına dikkat eden her yaştan kullanıcıya hitap  ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Albert Sağlık Asistanı, salgın döneminde büyük bir büyüme yakaladı ve  aktif kullanıcı sayısını 4'e katladı. Şu an 15 binden fazla kayıtlı kullanıcıya  sahip uygulamamız 4 bin kişiye günlük olarak tedavi takibi konusunda yardımcı  oluyor. Albert ile yaklaşık 500 kişi salgın döneminde hemen hastaneye gitmek  yerine önce uzaktan doktoruyla online görüntülü görüşme gerçekleştirdi ve  problemlerini uzman doktorlara danıştı.
 
Öte yandan, hastaneye gitmeye çekinilen bu günlerde Bayer’in  sponsorluğu ile gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında kadınlara yönelik bir  kampanyamız mevcut. 1.000 kadın, Albert aracılığıyla kadın hastalıkları ve doğum  uzmanı doktorlar ile ücretsiz online görüşme gerçekleştirebiliyor ve  akıllarındaki soruları sorabiliyor."
 
Albert Tele Sağlık hizmetinden yararlanan 200'ün üzerindeki kadınla  gerçekleştirilen anket sonuçlarında memnuniyet oranının yüzde 96 olduğunu  belirten Gemici, "Doktorlar, hastaların yüzde 85'inin ihtiyaçlarının tele sağlık  hizmeti kapsamında giderildiğini, yüzde 15'inin ise farklı branşlara veya tetkik  amacıyla ilgili kurumlara yönlendirildiğini ifade ediyor." dedi.
 
"Hastaların stresini azaltıyor, tedavileri olumlu etkiliyor"
Albert Kurucu Ortağı Gemici, uygulamayı kullanmak isteyen kişilerin  Google Play Store ve AppStore'da "Albert Sağlık Asistanı"nı aratarak uygulamayı  ücretsiz olarak indirebileceğini ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı  doktorlarından ücretsiz online danışmanlık alabileceklerini dile getirdi.
 
2018 yılında 34 milyar dolar büyüklüğe sahip global tele sağlık  pazarının Kovid-19 etkisiyle büyük bir ivme kazandığına dikkati çeken Gemici,  sözlerini şöyle tamamladı:
"Mayıs ayında yapılan bir araştırmaya göre tele sağlık pazarının 2026  yılında 185 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Avrupa'dan örnek vermek  gerekirse, Fransa'da Ocak 2019'da tele sağlık hizmeti vermeye başlayan Doctolib,  salgın öncesinde günde bin görüşme gerçekleştirirken; salgının yoğun olduğu  dönemde günlük 100 bin görüşmeye kadar ulaştı.
 
Ülkemizde de online medikal danışmanlık statüsünde devam eden  çalışmalar, salgın döneminde bu alana yapılan yatırımların artması ile ivme  kazandı. Umuyoruz ki Kovid-19 sonrası dönemde çıkacak yeni düzenlemeler ile bu  ivme devam edecek ve tele sağlık konusu, sağlıkta dijital dönüşümün en önemli  unsuru haline gelecek."
 
Uzmanlar, tele sağlık hizmetinin önleyici hekimlik adına çok yararlı  olduğunu, bu sayede hastaların streslerinin azaldığını ve tedavilerinin daha  olumlu ilerlediğini savunuyor.
 

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