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Online prömiyer

30 Eylül 2020 Çarşamba - 10:44 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 13:11

Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu ve oynadığı ‘Fahrenheit 451’in Türkiye prömiyeri online olarak da izlenebilecek.


7 Ekim’de Fişekhane’de gerçekleşecek oyun, Biletix’in online platformu Seyretix üzerinden tiyatroseverlerle buluşacak. Beşikçioğlu, pandemi sürecinde seyircinin erişim sıkıntısını aşmak için böyle yenilikçi bir çözüm bulduklarını söyledi.
 

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erdal beşikçioğlu online prömiyer
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