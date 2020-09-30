7 Ekim’de Fişekhane’de gerçekleşecek oyun, Biletix’in online platformu Seyretix üzerinden tiyatroseverlerle buluşacak. Beşikçioğlu, pandemi sürecinde seyircinin erişim sıkıntısını aşmak için böyle yenilikçi bir çözüm bulduklarını söyledi.
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Online prömiyer
Online prömiyer
30 Eylül 2020 Çarşamba - 10:44 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 13:11
Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu ve oynadığı ‘Fahrenheit 451’in Türkiye prömiyeri online olarak da izlenebilecek.
- Reuters duyurdu! Paris'te büyük patlama sesi
- Seda Sayan yaptırdı, Sefa Doğanay ti'ye aldı!
- Azerbaycan ordusu ilerliyor: Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı
- Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karar! Zorunlu oldu
- İki yıllık evlilik bitti
- Kadınlar, maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp etti!