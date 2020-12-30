Online milli piyango bileti alma! Milli Piyango bileti nerede satılıyor, nasıl alınır?

Milli Piyango Bileti nasıl alınır, nerede satılıyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişine saatler kaldı. 100 milyon TL değerindeki ikramiye hayali kuran milyonlar bilet alma işlemini sürdürüyor. Milli Piyango çekilişi sonuçları 31 Aralık’ta açıklanacak. Çekilişe kısa bir süre kala biletlerin nasıl ve nereden alınacağı hakkındaki aramalar yoğunluk kazandı. Öte yandan yılbaşı büyük ikramiye bileti gezici ve sabit bayilerin dışında online da satın alınabiliyor. İşte online Milli Piyango Bileti alma ekranı ve bilet alamaya dair detaylar…

Milli Piyango biletleri nerede satılıyor, nasıl alınıyor? Sorularının yanıtları merak edilirken sabit ve gezici bayiler dışında biletlerin online da alınacak olması online bilet hakkında yapılacak aramaları arttırdı. 1 Aralık’tan beri satışa çıkarılan biletler zenginlik hayali kuranların rağbet etmesine neden oluyor. İşte online Milli Piyango bileti alma ekranı…

Milli Piyango biletleri nerede satılıyor?

Milli Piyango biletleri gezici ve sabit şans oyunu bayilerinden hem de www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.

Online ekran üzerinde biletini seç, kendi biletini oluştur ve amorti seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri arasından istediklerini alabiliyorlar. Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.

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Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak olan toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL olarak açıklandı. 1 kişiye 100 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2 kişiye 10.000.000 TL, 10 kişiye 1.000.000 TL, 30 kişiye 120.000 TL, 100 kişiye 10.000 TL, 200 kişiye 5.000 TL, 500 kişiye 1.000 TL gibi büyük ikramiyeler verilecek.

Yılbaşı çekilişi ne zaman?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Perşembe akşamı saat 23:00'de açıklanacak. Kanal D ve Teve 2 ekranından Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi canlı olarak yayınlanacak.

Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango oynamanın kuralları

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Çekilişler canlı yayınlanıyor

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.