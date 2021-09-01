Online kayıtlar ne zaman? Üniversite elektronik kayıtlar nasıl yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Üniversite e kayıt detayları!

Üniversite elektronik kayıt araştırması YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla en çok sorgulanan konulardan biri oldu. Üniversitede bir programa yerleşen adaylar belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayacak. Kayıtlar online olarak E devlet üzerinde yer alan e Kayıt ekrandan T.C kimlik numarası ile yapılabilecek. Peki, üniversite elektronik kayıtlar nasıl yapılır? Online kayıtlar ne zaman?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, üniversite kayıt işlemlerini tamamlayacak adaylar online kayıt süreci ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Merak içinde Online kayıtlar ne zaman? Üniversite elektronik kayıtlar nasıl yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir? sorularına yanıt arıyor.

Online kayıtlar ne zaman, üniversite elektronik kayıtlar nasıl yapılır?

YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre; kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecek. Elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemleri kolayca tamamlanacak. Kayıt yaptıracak öğrencilerin e Devlet şifresi olması gerekecek.

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler 2021

Üniversitelerin genel olarak kayıt için istedikleri belgeler şu şekilde;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin Askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek.

Bunların dışın üniversiteler adaylardan bazı özel evraklar talep edebilir. Bunu öğrenmek için kazandığını üniversite veya fakültenin resmi internet adresine girebilir buradan evrak kontrolü yapabilirsiniz. Yine kazandığını fakültenin öğrenci işlerini arayarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.