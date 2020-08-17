Online eğitim ne zaman başlıyor? Uzaktan eğitim başlama tarihi...

Okullar ne zaman açılacak sorusu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçen hafta alınan kararıyla netlik kazandı. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılına ilişkin alınan kararla okulların uzaktan eğitim ile devam edeceği açıklandı. Peki, Online eğitim ne zaman başlıyor? Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Okula dönüş ne zaman? İşte detaylar...

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin beklediği okullarla ilgili karar geçen hafta açıklandı. Okullar ne zaman açılacak sorusu geçtiğimiz hafta yapılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla netleşti. Buna göre okulların açılışı 1 ay daha ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre okullar uzaktan eğitimle açılacak. Dersler online eğitimle devam edecek. Peki, Uzaktan eğitim ne zaman başlıyor? Online eğitim ne zaman başlıyor? MEB uzaktan eğitim tarihi...

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.

Bu süreçte Bakanlık olarak okulların sağlık ve güvenle açılabilmesi için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştıklarını, hazırlıkları ve standartları da tamamladıklarını anlatan Selçuk, uzun süreden beri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde yaptıkları görüşmeler neticesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına nasıl başlanacağıyla ilgili kararları olgunlaştırdıklarını söyledi.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."