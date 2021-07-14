Onlardan vergi alınmayacak! Resmen duyuruldu, süre uzatıldı...
AA | 14 Temmuz 2021 Çarşamba - 10:04 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 10:11
Son dakika sıfır vergi kararı! Resmen duyuruldu. Süre uzatıldı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Normalde son tarihi 31 Temmuz'du. Ancak yeni alınan kararla birlikte sıfır vergi uygulaması 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı. Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Süre uzatıldı. Sinema
biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce son tarihi 31 Temmuz
olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Mayıs 2022'ye uzatıldı.