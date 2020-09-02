OnePlus giriş seviyesi model için kolları sıvadı

Bir süre önce orta segmentteki ilk modeli Nord’u satışa sunan OnePlus şimdi de ilk giriş segment modeli için kolları sıvadı.

2020 akıllı telefon üreticileri için zor bir yıl oldu. Malum bu yılın başlarında Çin’de patlak veren Covid-19 salgını çok geçmeden tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Hal böyle olunca pek çok ülkede sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Bu yasaklar ekonomik dengeleri de alt üst etti.

Gelir dengesi bozulan vatandaşlar akıllı telefon alma planlarını da ertelemek ya da değiştirmek zorunda kaldı. Üst segment bir model almayı düşünenler orta segmente, orta segment almayı düşünenler ise giriş segmentine yöneldi.

Bu durum sadece üst segment modeller üreten OnePlus’ın da işlerini bozdu. Çinli üretici de çareyi farklı segmentlere hitap eden modeller geliştirmekte buldu.

Hatırlanacağı üzere Çinli üretici geçtiğimiz günlerde ilk orta segment modelini teknoloji tutkunlarının beğenisine sunmuştu. Sızdırılan raporlara göre OnePlus şimdi de giriş segmentine hitap eden fiyatı 200 doları aşmayacak bir model için kolları sıvadı.