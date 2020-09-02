OnePlus giriş seviyesi model için kolları sıvadı

2020 akıllı telefon üreticileri için zor bir yıl oldu. Malum bu yılın başlarında Çin’de patlak veren Covid-19 salgını çok geçmeden tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Hal böyle olunca pek çok ülkede sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Bu yasaklar ekonomik dengeleri de alt üst etti.
Gelir dengesi bozulan vatandaşlar akıllı telefon alma planlarını da ertelemek ya da değiştirmek zorunda kaldı. Üst segment bir model almayı düşünenler orta segmente, orta segment almayı düşünenler ise giriş segmentine yöneldi.
Bu durum sadece üst segment modeller üreten OnePlus’ın da işlerini bozdu. Çinli üretici de çareyi farklı segmentlere hitap eden modeller geliştirmekte buldu.
Hatırlanacağı üzere Çinli üretici geçtiğimiz günlerde ilk orta segment modelini teknoloji tutkunlarının beğenisine sunmuştu. Sızdırılan raporlara göre OnePlus şimdi de giriş segmentine hitap eden fiyatı 200 doları aşmayacak bir model için kolları sıvadı.
Çinli üretici bu modelinde Qualcomm tabanlı Snapdragon 460 yonga setini kullanmayı planlıyor. 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanıyla gelecek olan modelde 6000 mAh’lık batarya kullanılması da gündemde. OxygenOS 10 destekli Android 10 ile gelecek olan telefonun tam özellikleri ise muhtemelen önümüzdeki günlerde netleşecektir.