Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 95 sözleşmeli personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sözleşmeli personel ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun il ve ilçelerindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere toplam 95 sözleşmeli personel alıyor. Peki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sözleşmeli personel başvuruları nasıl yapılır? İşte OMÜ sözleşmeli personel ilanı detayları...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun il ve ilçelerindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 40 hemşire, 28 sağlık teknikeri, 6 eczacı, 3 laborant, 2 sağlık teknisyeni ve 16 sağlık personeli kadrolarında sözleşmeli personel alıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar 2018 KPSS puanları esas alınarak belirlenecek. Adayların 19 Temmuz tarihine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekiyor. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmiyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

5-Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş

olmak.)

6-Son 1(bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin

feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesh etmemiş olmak.

7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Daha önceden Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde çalışırken üniversite tarafından iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

OMÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

2-Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi

3- Eczacılar için "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" 1 sayılı cetvelde

KPSS şartı aranmadığından başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar Lisans not ortalamasına göre alınacaktır. Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır). Puanların eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecek.

4- 1 adet vesikalık resim ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire

Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekiyor. Posta ile yapılan başvurular kabul

edilmiyor.