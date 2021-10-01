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Önder Aytaç'ın hapis cezası onandı

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 15:34 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 15:34

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'a seçilecek Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin belirlendiği 2011'deki toplantıları organize ettiği belirlenen eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.


Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin  Aytaç hakkında verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Aytaç'a FETÖ üyeliği suçundan verilen 11  yıl 3 ay hapis cezasını onadı.
 
Örgüt talimatıyla seçildi
 
Önder Aytaç'ın, FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verilen eski  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde  2011'de yapılan ve Yargıtay ile Danıştay'a seçilecek örgüt mensuplarının  belirlendiği toplantıları organize edenler arasında bulunduğu ve örgüt  talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği iddia edilmişti.
 
Örgütün yargı ayağında üst konseyde yer aldığı ifade edilen Aytaç'ın,  yine örgüt talimatıyla daha sonra kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine  (YARSAV) üye olarak girdiği ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u  kullandığı belirlenmişti.
 

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Önder Aytaç Yargıtay ceza
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