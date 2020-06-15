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Önce kavga etti, sonra arabayla ezmeye çalıştı!

İHA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 11:00 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 11:03

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi karşı taraftan birini arabasıyla ezmeye çalıştı.


Olay Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan bir sokak üzerinde, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
 
KARŞI TARAFTAN BİRİNİ EZMEYE ÇALIŞTI
 
Kavgada bir türlü sakinleşmeyen taraflardan bir kişi otomobil ile karşı taraftan bir kişiyi ezmeye çalıştı.
 
Otomobilin çarptığı kişi savrularak yaralanırken o anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.
 
HASTANEYE KALDIRILDI
 
Otomobili kullanan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, savrulup yaralanan şahıs için ise 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye sevk etti. 
 
Otomobille kaçan şahsı Jandarma ekipleri takip ederek 300 metre ileride yakaladı.
 
Jandarma ekiplerince olayla ilgili araştırma başlatılırken, hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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tekirdağ araba kavga
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