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Önce havlu sonra çay!

Önce havlu sonra çay! Bodrum'da tatil yapan Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti, her yaz vakit geçirdikleri Sarnıç Beache demir attı.
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