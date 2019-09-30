Onarımı kiracı yapabilir

Kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunlar genel olarak kanuni yollara başvurulmadan çözümlenmek istenir. Fakat her zaman bu şekilde bir anlaşmaya varılamayabilir. Evinin tadilata ihtiyacı olduğunu düşünen bir kiracı ev sahibinden olumsuz cevap alırsa yapması gerekenler...

Posta gazetesinden Tamer Heper bugünkü köşesinde ev sahibi kiracı milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konuyu kaleme aldı. İşte o yazı...

7 yıldır kirada oturmaktayım. Mutfak dolapları tadilat görmediği veya değişmediği için çürümüş durumda. Ev sahibime durumu geçen yıl açıkladığımda sadece mutfak tezgahını değiştirdi. Asıl değiştirmesi gereken tezgah altı dolap olduğu halde para harcamamak için değiştirmedi. Çürük dolaplar mutfakta, tavanda minik sinekler üretiyor. Ben her ay kiramı da düzenli ödeyen birisiyim. Mutfak dolapları demirbaş olduğuna göre tadilatının yapılmamasından dolayı kanuni haklarım nedir?

N.T.

Okuyucumun problemi konusunda yasanın hükmü şöyle: “Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir. Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracı, sözleşmeyi feshedebilir.”

Kiracının yani okuyucumun durumu hakkındaki madde böyle. Ancak ondan önce kiraya verenin yani kiralayanın durumu hakkında bir başka maddeden bahsetmek doğru olur, kiralayan kiralanan yeri kiracıya kullanmaya elverişli biçimde teslim etmek ve kullanma süresi içinde de bu halde bulundurma mecburiyetindedir.

O halde dairenin demirbaşı durumunda olan mutfak dolaplarının kullanılır halde teslimi gerekmekte, zamanla mutad eskime nedeni ile kullanılamaz hale gelmiş ise bunları kullanılır hale getirme mecburiyeti var. Bunlar yapılmaz ise kiracı durumu kiralayana bildirir ve yukarıya aldığım yasa maddesini uygular. Bunu yaparken benim önerim uyarıyı yazılı olarak yapmasıdır, zira bu bir ispat vasıtasıdır. Neticeten kendisi onarımı veya yenilemeyi yapacak ve kiradan mahsup edecektir.