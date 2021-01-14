Onam formu istenecek! Aşı onam formu nedir? Covid 19 için aşı olacaklardan rıza formu imzalamaları istenecek!

Covid 19 aşısı için onam formu istenecek. Türkiye'de Kovid-19 aşı uygulaması başladı. Aşı yapılanlara 'hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma' amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak. İki doz arasındaki sürenin açılmasına, yani 28 gün olmasına Bilim Kurulu karar verdi. İnaktif aşılarda iki dozun arası ne kadar açılırsa, o kadar etkin olduğu belirtiliyor. Onam formu nedir?

Çin’den gelen 3 milyon dozluk ilk parti aşıların hazırlıklarında sona yaklaşılırken gelecek hafta belirlenen plan dahilinde aşılar yapılmaya başlandı. Hükümet yetkilileri, Alman BioNTech’le yapılan anlaşma gereği ilk 500 bin aşının da 10 gün içinde Türkiye’de olacağı belirtildi. Aşılama önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, emniyet mensupları, öğretmenler, huzurevi çalışanlarına yapılacak. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre aşı yapılanlara 'hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma' amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak. Rutin olarak yapılan 13 aşıda alınmayan bu belgenin, salgın döneminde acil aşılama kararı alınması ve bu aşıların henüz ruhsat almamaları nedeniyle sorumluluğun vatandaşla paylaşılması için gerektiği öğrenildi. Onam formu hakkındaki detaylar…

Onam formu nedir?

ONAM, hasta ve çalışanın güvenliğinde, hasta ile iletişimin güçlenmesi, hasta ile paylaşımın artması, hasta ile sorumluluklarının paylaşımının artması - hasta ve çalışan güvenliğinin hukuki boyutunun yasal süreçler doğrultusunda gelişmesi için hastanın bilgilendirmesi ve rızasının alınmasıdır.

Hastanın hastalığı hakkında bilgilendirilmesi hasta ve yakınına doktoru tarafından yapılır. Hastaya ya da yakınına; kendisi ile ilgili tıbbi gerçekler, önerilen tıbbi girişimler, her bir girişimin olası riskleri, yararları ve seçenekleri, tedavi olmaması durumunda gelişebilecek olaylar, tanı, sonuç ve tedavisinin gidişatları doktoru tarafından hastanın anlayabileceği düzeyde anlatılır.

Rıza belgesi hasta tarafından okunup anladıktan sonra, anladığı teyit edilerek hasta ya da hasta yakınına imzalatılır. Her türlü müdahale için ayrı ayrı rıza alınmalıdır. Genel rıza almak geçerli değildir.



Hasta ameliyata girecekse bir gün öncesinden doktoru tarafından ameliyatı hakkında bilgilendirilir. Ayrıca anestezi teknisyeni tarafından anestezinin olası yan etkileri, riskleri ve hastaya uygulanacak anestezi şekli anlatılır ve anestezi bilgilendirme ve rıza belgesi imzalatılarak hastanın rızası alınır.



Hasta ameliyata gitmeden önce hastanın kimlik bilgileri, ameliyatı ve ameliyat bölgesi servis hemşiresi tarafından hastaya sorularak doğrulanır, güvenli cerrahi kontrol listesi doldurulur ve hastanın rızası tekrar teyit edilerek kontrol edilir.



Onam formu istenen durumlar

Bilgilendirilmesi yapılacak riskli girişimsel işlemler;

Cerrahi İşlemler öncesinde,

Yatarak tedavi verilecek hastalara,



Anestezi verilmesi gerektiren durumlarda,



Endoskopi yapılacak hastalar,



Transfüzyon işlemi öncesinde

Bilgilendirme ve rıza alınması ile ilgili süreçte;

İşlemin kim tarafından yapılacağı,



İşlemden beklenen faydaları,



İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar,§ Varsa işlemin alternatifleri,§ İşlemin riskleri-komplikasyonları,



İşlemin tahmini süresi,



Hastanın adı, soyadı ve imzası,



İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası,



Rızanın alındığı tarih ve saat bulunmalıdır.