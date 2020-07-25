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On Numara ve Süper On Numara çekildi

AA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 23:58 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 23:58

On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On  Numara oyununun 948'inci çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 10, 11, 12, 25,  28, 33, 34, 36, 40, 45, 47, 52, 54, 57, 59, 60, 66, 70, 73 ve 79 olarak  belirlendi.
 
Çekilişte 10 bilen 1 kişi 136 bin 924 lira 85 kuruş ikramiye kazandı.  Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldığı  belirlendi.
 
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10  şanslı numarayı bilen çıkmayınca 217 bin 822 lira 73 kuruşluk ikramiye devretti.
 

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