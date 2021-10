15 Ekim On Numara çekilişi yapıldı. Bir önceki çekilişte 1 kişi 231.349,90 liralık büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara çekiliş sonuçları milliyet.com.tr ve millipiyangoonline.com'da.

Haftada iki kez gerçekleşen On Numara gerçekleşti. Her çekilişte milyonlar dağıtan On Numara'nın detayları merak ediliyor. İşte konu hakkındaki bilgiler...

ON NUMARA ÇEKİLDİ

15 Ekim On Numara çekilişi saat 20.00'de canlı yayında noter huzurunda çekildi. Bu akşamki çekilişte 7-9-16-20-25-30-35-38-40-44-46-47-51-52-55-56-57-68-74-77-79-80 numaraları düşerken 250.264,75 TL devretti.