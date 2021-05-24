On Numara sonuçları belli oldu! 24 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama ekranı...
24 Mayıs 2021 Pazartesi - 21:30 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 21:31
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. İşte 24 Mayıs On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 24 Mayıs 2021 On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.
Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 3-4-8-13-15-20-22-26-28-32-35-41-43-45-46-49-54-56-57-68-69-76 oldu.