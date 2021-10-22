On Numara sonuçları belli oldu! 22 Ekim On Numara'da kazandıran numaralar...
22 Ekim 2021 Cuma - 21:05 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 21:05
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 22 Ekim 2021 On Numara çekilişinde büyük ikramiye 245 bin 958 TL. İşte 22 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 22 Ekim 2021 On Numara çekilişinde büyük ikramiye 245 bin 958 TL.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
22 Ekim On Numara çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirildi. 22 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 4-11-13-15-16-22-24-33-38-42-56-58-60-63-64-65-72-73-75-76-78 ve 79 oldu.