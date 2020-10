On Numara sonuçları açıklandı! 23 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ekranı...

On Numara çekiliş sonuçları için büyük heyecan yaşandı. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'da gerçekleştirildi ve kazandıran numaralar belli oldu. On Numara'da büyük ikramiye 157 bin 895 TL. İşte 23 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

Her hafta pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi artık cuma günleri de yapılıyor. Heyecanla beklenen On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlandı. 23 Ekim On Numara çekilişi gerçekleşti. İşte 23 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

23 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

23 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; "2-3 -5- 8 -14- 20- 21-23 -28 -32 -34 -35- 38 -40- 44-46 -51 -55 -57 -60 -64- 80" oldu.