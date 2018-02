On Numara çekilişi (5 Şubat 2018)

On Numara’da bugün 809’uncu hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 10 bilen 3 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihliler, 118 bin 62 lira 80 kuruşluk ikramiye almaya hak kazandı. Kazananların; Antalya’nın Muratpaşa, Balıkesir’in Karesi ve Bursa’nın Kestel ilçelerinden kuponlarını yatırdıkları açıklandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye, 3 talihli arasında paylaşıldı. Çekiliş sonucunda; 9 bilen 95 talihli 2 bin 486 lira 5 kuruş, 8 bilen bin 552 talihli 152 lira 30 kuruş, 7 bilen 17 bin 28 talihli 26 lira 35 kuruş ve 6 bilen 106 bin 626 talihli de 4 lira 45 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte hiç bilmeyen 200 bin 437 kişiye de 3 lira 4 kuruş ikramiye verildi. Çekilişte toplam; 2 milyon 361 bin 239 lira 17 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Yukarıdaki link bilgilendirme amaçlıdır.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişlerinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden arasından;

- 6 ve 7 bilenler loto bayilerinden

- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen ve büyük ikramiyeyi kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekiliş sonucunda hiç bilmeyen kişiler de ikramiyelerini loto bayilerinden alabilirler.

İkramiye almaya hak kazanan talihliler, 1 yıl içinde ikramiyesini ilgili yerden almalıdır. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin ödemesi yapılmaz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. Çekiliş kuponu, 1’den 80’e kadar olan sayıların olduğu kolonlardan oluşur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için, ücret ödemesi yapılır. Çekiliş kuponunda bulunan çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek, oynanan sayıların 2, 3 veya 4 çekiliş için olması sağlanabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir.

On Numara çekilişinde elde edilen gelir, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Gelirin aktarıldığı yerler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.