On Numara çekilişi (5 Mart 2018)

On Numara’da bugün 813’üncü hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 10 bilen 4 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihlilerin İstanbul’un Bayrampaşa, İzmir’in Buca, Ankara’nın Mamak ve Etimesgut ilçelerinden kuponlarını yatırdıkları açıklandı. Kazandıran sayılar ise; 7, 8, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63 ve 70 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye 4 talihli arasında paylaşıldı. Büyük ikramiye dışında; 9 bilen 127 talihli bin 794 lira, 8 bilen 573 talihli 88 lira 90 kuruş, 7 bilen 23 bin 987 talihli 18 lira 5 kuruş ve 6 bilen 130 bin 755 talihli 3 lira 50 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte hiç bilmeyen 184 bin 37 kişiye de 3 lira 20 kuruş ikramiye verildi.

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ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişlerinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden arasından;

- 6 ve 7 bilenler loto bayilerinden

- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen ve büyük ikramiyeyi kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekiliş sonucunda hiç bilmeyen kişiler de ikramiyelerini loto bayilerinden alabilirler.

İkramiye almaya hak kazanan talihliler, 1 yıl içinde ikramiyesini ilgili yerden almalıdır. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin ödemesi yapılmaz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. Çekiliş kuponu, 1’den 80’e kadar olan sayıların olduğu kolonlardan oluşur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için, ücret ödemesi yapılır. Çekiliş kuponunda bulunan çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek, oynanan sayıların 2, 3 veya 4 çekiliş için olması sağlanabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir.

On Numara çekilişinde elde edilen gelir, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Gelirin aktarıldığı yerler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.