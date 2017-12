On Numara çekilişi (25 Aralık 2017)

On Numara’da bugün 803’üncü hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 10 bilen 1 talihli, 310 bin 770 lira 15 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihlinin, Mersin’in Bozyazı ilçesinden kuponunu yatırdığı açıklandı. Çekilişin kazandıran numaraları ise; 4, 6, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 60, 61, 75, 76 ve 78 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre; geçen hafta 9 bilen 87 talihli 2 bin 381 lira 65 kuruş, 8 bilen bin 707 lira 121 lira 55 kuruş, 7 bilen 17 bin 538 talihli 22 lira 60 kuruş, 6 bilen 107 bin 846 lira 3 lira 85 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte hiçbir sayıyı bilemeyen 164 bin 539 kişi de 3 lira 25 kuruş ikramiye kazandı. Talihlilere toplam 2 milyon 71 bin 777 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 825 bin 622 lira 63 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 460 bin 394 lira 94 kuruş aktarım yapıldı.

Yukarıdaki link bilgilendirme amaçlıdır.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Çekilişler sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazananlar arasından;

- 6 ve 7 bilenler loto bayilerinden

- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

- 10 bilen talihliler ise Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü’nden ikramiye alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerini bir yıl içinde ilgili yerden alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş kuponu 1’den 80’e kadar sayıların yer aldığı kolonlardan meydana gelir. Her kolondan 10 sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır. Oynanan her kolon için ücret verilir.

Çekilişte verilecek olan ikramiyeler, o haftanın hasılatı üzerinden hesaplanır. Çekiliş sonucunda 10 bilen çıkmazsa, ikramiye sonraki haftaya devreder. Elde edilen gelir, kanun kapsamında çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Aktarım yapılan yerler; Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin tanıtımı, Sosyal hizmetler, Olimpiyat oyunları ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.