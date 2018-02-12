On Numara çekilişi (12 Şubat 2018)

On Numara’da bugün 810’uncu hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 10 bilen 6 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihlilere büyük ikramiye olarak, 59 bin 109 lira 75 kuruş ikramiye verildi. Çekilişin kazandıran sayıları; 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 28, 31, 33, 35, 38, 50, 53, 59, 65, 68, 73, 76 ve 78 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye 6 talihli arasında paylaşıldı.. Büyük ikramiye dışında; 9 bilen 120 talihli bin 970 lira 55 kuruş, 8 bilen 2 bin 232 talihli 106 lira 40 kuruş, 7 bilen 23 bin 210 talihli 19 lira 45 kuruş, 6 bilen 134 bin 508 talihli de 3 lira 55 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte hiç bilmeyen 183 bin 881 kişiye de 3 lira 30 kuruş ikramiye verildi.

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ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişi sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilenler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye kazanan talihliler arasından;

- 6 ve 7 loto bayilerinden

- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekilişte hiç bilemeyen kişiler de loto bayilerinden ikramiyesini alabilir. Kazanılan ikramiyelerin 1 yıl içerisinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

18 yaşından küçük olanlar On Numara çekilişine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Kuponda 1’den 80’e kadar sayıların bulunduğu kolonlar yer alır. Kolondan 10 sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır. İşaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret ödenir. Çekiliş kuponundaki çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek 2, 3 ve 4 hafta için aynı sayılar oynanmış olur. Çekilişte katılım sınırı olmadığı için istenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.

On Numara çekilişi sonucunda elde edilen gelir çeşitli faaliyetlerde kullanılması için aktarılır. Aktarım yapılan yerler; Türkiye’nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile Olimpiyat oyunlarıdır.