On Numara çekilişi (1 Ocak 2018)

On Numara’da bugün 804’üncü hafta çekilişi düzenlenecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 4 talihli büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Talihliler tam 77 bin 603 lira 25 kuruş aldı. Büyük ikramiye kazananların; Bartın, Ankara’nın Sincan, Artvin’in Hopa ve İzmir’in Narlıdere ilçelerinden kuponlarını yatırdıkları açıklandı. Çekilişte talihlilere kazandıran sayılar; 5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ve 73 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye, 4 talihli arasında paylaşıldı. Çekiliş sonucunda yapılan açıklamaya göre; 9 bilen 94 talihli 2 bin 202 lira 30 kuruş, 8 bilen bin 632 talihli 127 lira 25 kuruş, 7 bilen 16 bin 473 talihli 24 lira, 6 bilen 101 bin 547 talihli 4 lira 5 kuruş ikramiye kazandı. Hiç bilmeyen 179 bin 228 kişiye de 3 lira ikramiye verildi.

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ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişi sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilenler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye kazanan talihlilerden;

- Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler, 6 ve 7 bilenler loto bayilerinden

- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen ve büyük ikramiyeyi kazananlar ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

İkramiye kazanan talihlilerin bir yıl içinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

18 yaşından küçük olanlar, çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş kuponu 1’den 80’e kadar olan sayıların bulunduğu kolonlardan oluşur. Her kolonda 10 sayı işaretlenir. Doldurulan her kolona ücret ödenir. Çekilişlere istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir. Kupondaki çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek aynı sayılar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.

Çekiliş ile talihliler verilecek ikramiyelerin tutarları, o hafta elde edilen hasılattan hesaplanır. Çekilişte büyük ikramiye için 10 bilen çıkmazsa, ikramiye sonraki hafta verilmek üzere devreder. On Numara’da elde edilen gelir, kanun çerçevesinde çeşitli faaliyetler için aktarılır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Türkiye’nin tanıtımı ve Olimpiyat Oyunları aktarım yapılan yerlerdir.