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On numara çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

01 Haziran 2020 Pazartesi - 22:27 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 22:27

On Numara oyununun 930. hafta çekilişi yapıldı. On Numara oyununun 930. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 169 bin 379 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya  göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 146 kişi 2 bin 320 lira 60'ar kuruş, 8 bilen  1869 kişi 181 lira 55'er kuruş, 7 bilen 18 bin 978 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6  bilen 116 bin 350 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen  205 bin 280 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki  çekilişinde kazandıran numaralar 13, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 46, 47, 50, 52,  53, 54, 55, 57, 60, 64, 67, 69, 71 ve 73 olarak belirlendi.
 
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya,  İstanbul'un Kadıköy ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinden yatırıldığı  belirlendi.

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On Numara 930. hafta çekiliş ikramiye
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