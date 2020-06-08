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On Numara çekildi! İşte kazandıran numaralar...

AA |  08 Haziran 2020 Pazartesi - 23:27 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 23:27

On Numara oyununun 931. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 101 bin 685 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki  çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 29, 31, 35, 37,  41, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 69 ve 73 olarak belirlendi.
 
Çekilişte 9 bilen 151 kişi 2 bin 245 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin  465 kişi 137 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 607 kişi 20 lira 45 kuruş, 6 bilen  132 bin 791 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186  bin 706 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.
 
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, 2'si Hatay'ın Samandağ, diğer  2'si Mersin'in Akdeniz ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinden yatırıldığı  belirlendi.
 

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