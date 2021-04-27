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Omurga eğriliği olan çocuklara 'manyetik çubuk' tedavisi

AA |  27 Nisan 2021 Salı - 17:28 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 17:28

Erzurum'da, vücutta şekil bozukluğuna neden olan omurga eğriliği bulunan 10 yaş altı çocuklar, devletin sağladığı imkanlarla vücutlarına takılan manyetik çubuklarla şifa buluyor.


Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine Erzurum'un yanı sıra çevre  illerden gelen omurga eğriliği hastaları, hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji  Anabilim Dalında görevli Doç. Dr. Sinan Yılar ve ekibince tedavi ediliyor.
 
Omurga eğriliğiyle merkeze başvuran bebek ve çocuk hastalara ilk  etapta egzersiz ve korseyle tedavi başlatılıyor. İleri derecede omurga eğriliği  olan 10 yaş altı çocuklara ise ameliyatla, eğriliği düzelttiği gibi boy uzamasını  da sağlayan ve devlet tarafından karşılanan  iki manyetik çubuk takılıyor.
 
Böylece sağlığına kavuşan çocuklar başka ameliyata gerek kalmadan  poliklinik şartlarında 2 dakikalık uzatma işlemiyle olması gereken boy uzunluğuna  kavuşuyor.
 
Doç. Dr. Sinan Yılar, AA muhabirine, halk arasında kamburluk olarak  bilinen hastalığın, omurgadaki şekil bozuklukları olduğunu belirterek, normal  insanın omurgasına önden bakıldığında düz, yandan bakıldığında 20 ila 40 derece  civarında öne doğru eğrilik olması gerektiğini söyledi.
  
Omurgaya önden bakıldığında yana doğru eğrilik varsa skolyoz, öne  doğru 40-50 dereceden fazla eğrilik varsa buna da kifoz denildiğini aktaran  Yılar, skolyozun her yaş grubunda görüldüğünü belirtti.
 
"Anne ve babalar çocuklardaki skolyozu kolayca anlayabilir"
 
Yılar, 20 derece üzerindeki skolyoz eğriliklerini anlamanın kolay  olduğuna işaret ederek, "Aileler çocukları çıplak muayene ettiklerinde, 'baş  gövde üzerinde merkezde mi, bir omuz diğerinden yüksekte mi, bacak uzunluk farkı  var mı, bir tarafın kaburgaları diğerinden daha belirgin mi, kol gövde mesafesi  eşit mi, bir kalça diğerinden daha yüksek mi' diye bakarak kolayca bu durumu  anlayabilir." dedi.
 
20 derecenin altındaki eğriliklerde egzersiz, 20-50 derece arasındaki  eğriliklere eğer boy uzaması devam ediyorsa korse uyguladıklarını aktaran Yılar,  50 derecenin üzerindeki eğrilikleri ise cerrahi yöntemle tedavi ettiklerini dile  getirdi.
 
Yılar, 10 yaşından önce skolyoz tanısı konulan ve ameliyat gerektiren  eğriliklerin zor hasta grupları olduğunu, bu hastalara füzyon ameliyatı  yapılamadığını anlatarak, şunları kaydetti:
 
 "Bu çocukların normal boylarına ulaşması ve organ gelişimini  sağlayabilmek için omurganın uzaması gerekir. Bunun için dünya genelinde en yeni  yöntem manyetik çubuklarla ameliyat. İlk aşamada çocukların omurga eğriliğini  ameliyatla düzeltip manyetik çubuk yerleştiriyoruz. Sonra poliklinik şartlarında  2 dakikalık işlemle ağrısız, ameliyatsız, 3 ayda bir bu çubuklarla boylarını 2-3  milim uzatıp eğriliği düzeltiyor ve olması gereken ideal boy uzamasını  sağlıyoruz. Eskiden boy uzatma işlemi için çocukları her 6 ayda bir ameliyat  ederdik. Şu an ortalama 70 bin liralık manyetik çubuklar, devlet desteğiyle  karşılanıyor."
 
Manyetik çubuk yerleştirilen çocuklar normal hayatlarını sürdürüyor
 
Manyetik çubuk yerleştirilen çocukların ameliyattan sonra normal  hayatlarını rahatça sürdürdüğüne dikkati çeken Yılar, bu çocukların 20'nci günden  sonra okula gidebildiğini, spor faaliyetlerini yapabildiğini vurguladı.
 
Yılar, 400 civarında omurga eğriliği ameliyatını başarıyla  yaptıklarını, 3 bin civarında hastayı ise takip ettiklerini belirtti.
 
Skolyoz ameliyatı olan 7 yaşındaki Afşin'in babası Yunus Handemir,  "Kızımın ameliyatı ve tedavileri başarılı geçti. Sinan hocamıza çok teşekkür  ederiz, kendi kızı gibi ilgilendi." dedi.
 
Afşin ise sağlığına kavuştuğu için Dr. Yılar'a teşekkür etti.
 
Dr. Yılar da ameliyatla Afşin'in omurga eğriliğinin düzelip boy  uzamasının sağlandığını aktardı.
 
5 yıl önce ameliyat olan 13 yaşındaki Yaser Şen'in babası Burhanettin  Şen de çocuğunun sırtındaki eğriliği geç fark ettiklerini anlatarak, "Tedavi için  uzun süre çeşitli hastanelere gittik ama sonuç alamadık. Yaser 5 yaşındayken  ablası sırtını yıkarken kambur gibi eğrilik olduğunu görünce bana söyledi. Çocuk  sakat olacak, diye ailecek çok üzülmüştük. Erzurum'da Sinan hocaya ulaştık. Sağ  olsun başarıyla ameliyat etti. Doktorumuzdan ve hastaneden çok memnunuz." diye  konuştu.

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