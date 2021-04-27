Omurga eğriliği olan çocuklara 'manyetik çubuk' tedavisi

Erzurum'da, vücutta şekil bozukluğuna neden olan omurga eğriliği bulunan 10 yaş altı çocuklar, devletin sağladığı imkanlarla vücutlarına takılan manyetik çubuklarla şifa buluyor.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine Erzurum 'un yanı sıra çevre illerden gelen omurga eğriliği hastaları, hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında görevli Doç. Dr. Sinan Yılar ve ekibince tedavi ediliyor.

Omurga eğriliğiyle merkeze başvuran bebek ve çocuk hastalara ilk etapta egzersiz ve korseyle tedavi başlatılıyor. İleri derecede omurga eğriliği olan 10 yaş altı çocuklara ise ameliyatla, eğriliği düzelttiği gibi boy uzamasını da sağlayan ve devlet tarafından karşılanan iki manyetik çubuk takılıyor.

Böylece sağlığına kavuşan çocuklar başka ameliyata gerek kalmadan poliklinik şartlarında 2 dakikalık uzatma işlemiyle olması gereken boy uzunluğuna kavuşuyor.

Doç. Dr. Sinan Yılar, AA muhabirine, halk arasında kamburluk olarak bilinen hastalığın, omurgadaki şekil bozuklukları olduğunu belirterek, normal insanın omurgasına önden bakıldığında düz, yandan bakıldığında 20 ila 40 derece civarında öne doğru eğrilik olması gerektiğini söyledi.

Omurgaya önden bakıldığında yana doğru eğrilik varsa skolyoz, öne doğru 40-50 dereceden fazla eğrilik varsa buna da kifoz denildiğini aktaran Yılar, skolyozun her yaş grubunda görüldüğünü belirtti.

"Anne ve babalar çocuklardaki skolyozu kolayca anlayabilir"

Yılar, 20 derece üzerindeki skolyoz eğriliklerini anlamanın kolay olduğuna işaret ederek, "Aileler çocukları çıplak muayene ettiklerinde, 'baş gövde üzerinde merkezde mi, bir omuz diğerinden yüksekte mi, bacak uzunluk farkı var mı, bir tarafın kaburgaları diğerinden daha belirgin mi, kol gövde mesafesi eşit mi, bir kalça diğerinden daha yüksek mi' diye bakarak kolayca bu durumu anlayabilir." dedi.

20 derecenin altındaki eğriliklerde egzersiz, 20-50 derece arasındaki eğriliklere eğer boy uzaması devam ediyorsa korse uyguladıklarını aktaran Yılar, 50 derecenin üzerindeki eğrilikleri ise cerrahi yöntemle tedavi ettiklerini dile getirdi.

Yılar, 10 yaşından önce skolyoz tanısı konulan ve ameliyat gerektiren eğriliklerin zor hasta grupları olduğunu, bu hastalara füzyon ameliyatı yapılamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu çocukların normal boylarına ulaşması ve organ gelişimini sağlayabilmek için omurganın uzaması gerekir. Bunun için dünya genelinde en yeni yöntem manyetik çubuklarla ameliyat. İlk aşamada çocukların omurga eğriliğini ameliyatla düzeltip manyetik çubuk yerleştiriyoruz. Sonra poliklinik şartlarında 2 dakikalık işlemle ağrısız, ameliyatsız, 3 ayda bir bu çubuklarla boylarını 2-3 milim uzatıp eğriliği düzeltiyor ve olması gereken ideal boy uzamasını sağlıyoruz. Eskiden boy uzatma işlemi için çocukları her 6 ayda bir ameliyat ederdik. Şu an ortalama 70 bin liralık manyetik çubuklar, devlet desteğiyle karşılanıyor."

Manyetik çubuk yerleştirilen çocuklar normal hayatlarını sürdürüyor

Manyetik çubuk yerleştirilen çocukların ameliyattan sonra normal hayatlarını rahatça sürdürdüğüne dikkati çeken Yılar, bu çocukların 20'nci günden sonra okula gidebildiğini, spor faaliyetlerini yapabildiğini vurguladı.

Yılar, 400 civarında omurga eğriliği ameliyatını başarıyla yaptıklarını, 3 bin civarında hastayı ise takip ettiklerini belirtti.

Skolyoz ameliyatı olan 7 yaşındaki Afşin'in babası Yunus Handemir, "Kızımın ameliyatı ve tedavileri başarılı geçti. Sinan hocamıza çok teşekkür ederiz, kendi kızı gibi ilgilendi." dedi.

Afşin ise sağlığına kavuştuğu için Dr. Yılar'a teşekkür etti.

Dr. Yılar da ameliyatla Afşin'in omurga eğriliğinin düzelip boy uzamasının sağlandığını aktardı.

5 yıl önce ameliyat olan 13 yaşındaki Yaser Şen'in babası Burhanettin Şen de çocuğunun sırtındaki eğriliği geç fark ettiklerini anlatarak, "Tedavi için uzun süre çeşitli hastanelere gittik ama sonuç alamadık. Yaser 5 yaşındayken ablası sırtını yıkarken kambur gibi eğrilik olduğunu görünce bana söyledi. Çocuk sakat olacak, diye ailecek çok üzülmüştük. Erzurum'da Sinan hocaya ulaştık. Sağ olsun başarıyla ameliyat etti. Doktorumuzdan ve hastaneden çok memnunuz." diye konuştu.