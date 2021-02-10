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Ömür Gedik'ten kötü haber geldi! Tedavisi olmayan hastalık...
Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik'ten kötü haber geldi. 50 yaşındaki Gedik, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Gedik, bağışıklık sisteminin normalden fazla çalıştığını, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığını duyurdu.
Ünlü şarkıcı Ömür Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedavisi olmayan bir hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Bağışıklık sisteminin olması gerekenden fazla çalıştığını söyleyen Gedik, iyileşmek için domates, patlıcan ve kahveyi hayatından çıkarmak zorunda kaldı.